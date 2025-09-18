TikToker Giao Heo vào cấp cứu trong tình trạng ngừng tim và qua đời sau đó

Chiều ngày 18/9, thông tin TikToker kiêm YouTuber Giao Heo qua đời vì tai nạn giao thông khiến cộng đồng bất ngờ và thương tiếc.

Theo cập nhật từ tài khoản Facebook của Giao Heo, bài đăng và hình ảnh gần nhất của anh là vào 21h48 ngày 17/9. Trước đó, khoảng đầu giờ chiều ngày 17/9, nam YouTuber còn check-in ở Hà Nội, hào hứng khoe chuẩn bị đến Mộc Châu (Sơn La).