Tiktoker Dưỡng Dướng Dường sở hữu tài khoản trăm nghìn follower vừa bị bắt là ai?

Tối 10/4, Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Mai Văn Dưỡng (SN 1986, trú tổ dân phố Đồng Trường, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, từ ngày 30/9/2024 đến ngày 28/11/2024, Mai Văn Dưỡng đã nhiều lần đăng tải video có nội dung xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của L.T.H.N (một người dân sinh sống tại địa phương - PV) và đưa lên không gian mạng.