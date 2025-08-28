TikToker Bốp - nạn nhân vụ tai nạn kinh hoàng ở Đức - đã tỉnh lại

Theo tờ Frankfurter Rundschau, giữa tháng 8, TikToker Bốp (tên thật: Hoàng Trung Hiếu) được chuyển khỏi phòng hồi sức tích cực. Vài ngày sau, anh bắt đầu viết những từ khóa đơn giản để giao tiếp với mẹ và bác sĩ. Đến ngày 16/8, Hiếu có thể nói trở lại.

Gia đình TikToker cho biết khoảnh khắc biết tin anh em sinh đôi Duy Quang và Quang Minh đã qua đời, Hiếu bật khóc. Anh sau đó nói với mẹ: "Con thật sự rất may mắn". Hiện, anh vẫn bị hạn chế thị lực một bên mắt, phải tập phục hồi chức năng tại bệnh viện chuyên khoa thần kinh ở Odenwald, song giữ tinh thần tích cực, nhiều lần bày tỏ mong muốn sớm trở về Stuttgart.