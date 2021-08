TikToker 19 tuổi cảnh báo việc nhuộm tóc dẫn đến dị ứng nguy hiểm

Seraya Ellison, TikToker 19 tuổi, đã chia sẻ câu chuyện của mình về một lần nhuộm tóc và phải vào bệnh viện. Qua clip, cô gái trẻ muốn cảnh báo mọi người nên cẩn thận vì cơ thể có khả năng phản ứng với các hóa chất trong thuốc nhuộm tóc sẫm màu.

Bài đăng của Seraya đã nhận được hơn 30 triệu lượt xem kèm theo 4 triệu lượt thích. Trong clip, cô và một người bạn đang chuẩn bị nhuộm tóc.

Sau đó, một loạt hình ảnh hiện lên cho thấy mặt của Seraya sưng phồng và phải đến bệnh viện cấp cứu. Cô gái trẻ để lại lời nhắn cuối video: “Luôn luôn làm test áp da trước khi nhuộm tóc”.

Your browser does not support the video tag.

Seraya bị dị ứng với một loại hóa chất thường xuất hiện trong thuốc nhuộm tóc sẫm màu.

Quyết định sai lầm

Seraya chia sẻ: “Tôi nhuộm một nửa mái tóc thành màu đen vào ngày 15/7. Với kinh nghiệm tự nhuộm tóc trong 13 năm, tôi đã quá quen với hiện tượng chân tóc và tai trở nên hơi rát sau khi sử dụng các loại thuốc nhuộm rẻ tiền.