TikTok ra bộ tiêu chuẩn cộng đồng mới, tất cả người dùng cần phải biết

Đáng chú ý là, các nhà sáng tạo nội dung đã đặc biệt đề xuất về việc sử dụng ngôn ngữ đơn giản, các định nghĩa minh bạch, và một cơ chế thực thi nhất quán. Nhờ đó, họ có thể tự tin tuân thủ quy tắc và phát triển những cộng đồng của mình.

Đáp lại, TikTok đã bổ sung thêm phần “Tóm tắt quy tắc”, nhằm cung cấp các bản tóm tắt khái quát về từng chính sách, giúp thông tin trở nên dễ tiếp cận hơn. Một số quy tắc và chuẩn mực mới bao gồm: các quy định mới nhằm xử lý hiệu quả hơn các nội dung sai lệch; điều chỉnh chính sách hiện có - ví dụ với hành vi bắt nạt và nội dung giảm cân; và hợp nhất các quy định rời rạc liên quan đến cờ bạc, rượu, thuốc lá, ma túy, súng và vũ khí nguy hiểm thành một chính sách chung về hàng hóa và dịch vụ bị kiểm soát.

Để giúp người sáng tạo nội dung và người dùng hiểu rõ hơn các quy tắc áp dụng cho tài khoản và sản phẩm của mình, TikTok đã mở rộng mục 'Tài khoản và Tính năng' nhằm chia sẻ rõ hơn các biện pháp an toàn đối với các tính năng như tin nhắn trực tiếp, bình luận, LIVE và TikTok Shop.

Bên cạnh đó, TikTok cũng đã tăng cường tính minh bạch về cách thực thi các quy tắc của mình. Ví dụ, làm rõ cách TikTok đối phó với những mối nguy hại mới xuất hiện trong các giai đoạn khủng hoảng. Đồng thời, cũng sẽ cung cấp thêm thông tin về việc các chính sách của TikTok được điều chỉnh và áp dụng ở từng vùng miền ra sao, để đảm bảo phù hợp và tôn trọng các giá trị văn hóa, chuẩn mực của cộng đồng địa phương.