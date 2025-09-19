TikTok nói gì về chính sách mới khiến các kênh bán hàng bị 'bay màu'?

TikTok Shop vừa công bố sẽ áp dụng chế tài mạnh tay với những kênh đăng tải hàng loạt video ngắn lặp đi lặp lại, kém hấp dẫn. Hình phạt cao nhất là "xóa quyền truy cập thương mại điện tử", mức trung bình là "ngăn chặn vĩnh viễn lưu lượng truy cập" và nhẹ nhất là "tạm thời ngăn chặn lưu lượng truy cập".

Theo TikTok Shop, loại nội dung này làm giảm chất lượng trên nền tảng, tác động xấu đến lòng tin và sự tương tác của người dùng. Nền tảng định nghĩa "nội dung không lôi cuốn và lặp đi lặp lại" là những video sản phẩm gần như giống hệt nhau, chỉ thay đổi chi tiết nhỏ nhưng không bổ sung thêm giá trị thông tin hay giải trí.

Các ví dụ được chỉ rõ gồm: đăng số lượng lớn video gần như giống nhau với phần sáng tạo tối thiểu; video chỉ hiển thị sản phẩm hoặc bàn tay mà không có khuôn mặt, giọng nói hay bối cảnh cá nhân; lạm dụng công cụ chuyển văn bản thành giọng nói hoặc lớp phủ chữ cơ bản mà không có bình luận mang tính cá nhân của nhà sáng tạo; hay đăng cùng nội dung trên nhiều tài khoản khác nhau.