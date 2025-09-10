Tiểu Vy diện đầm xuyên thấu lộ nội y kém duyên

09/10/2025 11:06

Hoa hậu Tiểu Vy mất điểm trong sự kiện mới đây vì màn lên đồ thiếu tinh tế.

Mới đây, sự kiện làm đẹp thu hút sự chú ý khi hội tụ đông đủ dàn mỹ nhân đình đám Vbiz như Tiểu Vy, Lan Khuê, Thiều Bảo Trâm, Tóc Tiên, Minh Hằng...

Tiểu Vy

Xuất hiện ở event, Tiểu Vy tỏa sáng khi lựa chọn chiếc đầm xuyên thấu đính kết cầu kì tôn trọn vóc dáng nuột nà. Nàng hậu lựa chọn tông trang điểm màu cảm cùng mái tóc dài buông xõa đơn giản tôn trọn visual xinh xuất sắc.

Tiểu Vy

Tuy nhiên, chân dài lại mất điểm đôi chút vì chiếc đầm trong suốt để lộ phần quần bảo hộ bên trong. Dù đã khéo léo lựa chọn quần màu nude thế nhưng dưới ánh đèn flash nội y vẫn lộ ra trước ống kính. 

Tiểu Vy

Đây cũng là lỗi thời trang mà nhiều mỹ nhân mắc phải trước đó.

Tiểu Vy
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cũng từng mất điểm vì lỗi thời trang kém duyên này. Diện thiết kế màu xanh xuyên thấu, người đẹp để lộ quần bảo hộ màu nude.
Tiểu Vy
Váy trong suốt là một trong những thiết kế được Ngọc Trinh ưa chuộng. "Nữ hoàng giải trí" phơi nguyên áo nội y trước ống kính.
Tiểu Vy
Á hậu Quỳnh Anh cũng không ngoại lệ khi ngay trong đêm chung kết Miss Universe 2024, người đẹp lựa chọn chiếc đàm màu vàng chất liệu xuyên thấu và chọn quần bảo hộ sáng màu.
Tiểu Vy
Hoàng Thùy Linh từng một phen lao đao vì diện đầm xuyên thấu lộ nội y màu đen.

Theo thuongtruong.com.vn
https://thuongtruong.com.vn/news/tieu-vy-dien-dam-xuyen-thau-lo-noi-y-kem-duyen-151916.html
Copy Link
https://thuongtruong.com.vn/news/tieu-vy-dien-dam-xuyen-thau-lo-noi-y-kem-duyen-151916.html
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Đẹp
            Tiểu Vy diện đầm xuyên thấu lộ nội y kém duyên
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO