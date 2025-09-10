Tiểu Vy diện đầm xuyên thấu lộ nội y kém duyên

Mới đây, sự kiện làm đẹp thu hút sự chú ý khi hội tụ đông đủ dàn mỹ nhân đình đám Vbiz như Tiểu Vy, Lan Khuê, Thiều Bảo Trâm, Tóc Tiên, Minh Hằng...

Xuất hiện ở event, Tiểu Vy tỏa sáng khi lựa chọn chiếc đầm xuyên thấu đính kết cầu kì tôn trọn vóc dáng nuột nà. Nàng hậu lựa chọn tông trang điểm màu cảm cùng mái tóc dài buông xõa đơn giản tôn trọn visual xinh xuất sắc.