Tiểu Triệu Lệ Dĩnh vừa trở lại đã bị tẩy chay

Hoàng Dương Điền Điềm trở lại đóng phim sau bê bối hoa tai triệu USD. Dù gia đình đã chia sẻ hoa tai đó là giả, công chúng không tin tưởng, tẩy chay cô.

Sự việc bắt đầu vào khoảng đầu tháng 5, Hoàng Dương Điền Điềm chia sẻ ảnh trong lễ trưởng thành (18 tuổi) lên mạng xã hội. Trong ảnh, cô đeo đôi hoa tai được nhận diện là sản phẩm thuộc dòng cổ điển của thương hiệu kim hoàn cao cấp GRAFF, với giá công bố khoảng 2,3 triệu tệ.

Nhiều cư dân mạng bày tỏ nghi vấn, một nữ diễn viên trẻ sinh năm 2007, dù đang hoạt động nghệ thuật, liệu có đủ khả năng sở hữu món trang sức xa xỉ đến vậy? Nhiều thành viên trong gia đình cô bị đặt nghi vấn vì nguồn tài chính và thân thế.

Điền Điềm sinh năm 2007 tại Thâm Quyến, theo học múa từ nhỏ. Cô được biết đến nhiều qua vai diễn Tiểu Sở Kiều trong bộ phim cổ trang Sở Kiều truyện. Sau đó, cô tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án lớn như Lang Nha Bảng, Lệ Cơ Truyện, Như Ý Truyện (Như Ý lúc nhỏ), Trúc Mộng Tình Duyên (tiểu Dương Mịch), Thính Tuyết Lâu (tiểu Thư Tĩnh Dung do Viên Băng Nghiên đóng), Ngũ phúc lâm môn... Hoàng Dương Điền Điềm còn đảm nhận vai Triệu Linh Nhi - nhân vật từng làm nên tên tuổi cho Lưu Diệc Phi trong Tiên kiếm kỳ hiệp: Huy kiếm vấn tình (2022).