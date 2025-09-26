Tiểu thương chợ Đồng Xuân loay hoay kê khai hóa đơn điện tử

Theo Nghị định số 70/2025/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 1/6/2025, hộ và cá nhân kinh doanh bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử. Tuy nhiên, quy định mới này khiến nhiều tiểu thương bỡ ngỡ do chưa quen với công cụ số.

Tọa đàm “Đồng hành cùng hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ trong kỷ nguyên số”, do báo Kinh tế đô thị tổ chức ngày 25/9 tại hội trường CTCP Đồng Xuân - đơn vị quản lý chợ Đồng Xuân - đã thu hút đông đảo tiểu thương buôn bán tại chợ truyền thống nổi tiếng bậc nhất Hà Nội.

Chị Nguyễn Vân Hằng là tiểu thương bán hàng phụ kiện lâu năm tại chợ Đồng Xuân (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội). Ở tuổi trung niên, dù đã quen với việc sử dụng điện thoại thông minh, khi nghe đến hóa đơn điện tử kết nối trực tiếp với cơ quan thuế, chị vẫn cảm thấy lo lắng. Thu nhập hằng tháng không cao, nỗi sợ chi phí cho phần mềm, thiết bị và thủ tục kê khai vượt quá khả năng khiến chị càng bối rối.

“Tôi chỉ quen ghi sổ tay, giờ nghe đến công nghệ, đến khai thuế mới là đã thấy sợ. Lại lo sẽ phải tốn kém nhiều nếu buộc phải mua thêm thiết bị”, chị Hằng chia sẻ.