'Tiểu thư 7000 tỷ' Ngọc Thanh Tâm có động thái sau tranh cãi 'bào tiền fans'

Không lâu trước đây, Ngọc Thanh Tâm đã tung bộ sản phẩm Merchandise và đem bán trên website cá nhân.
Bộ Merchandise là sản phẩm được thiết kế riêng như áo, mũ, dụng cụ làm bếp,...Tất cả đều được bán giá công khai trên website từ vài chục cho tới vài trăm nghìn.
Trên trang cá nhân, Ngọc Thanh Tâm cho biết: "Bộ merch lần này không chỉ đáng yêu, tiện dụng mà còn mang đậm dấu ấn riêng của Tâm, dành tặng đến tất cả những ai luôn yêu thương và đồng hành cùng Tâm".
Việc bán đồ cho fans đã gây ra không ít tranh cãi. Nhiều cư dân mạng cho rằng Ngọc Thanh Tâm sở hữu gia thế vô cùng giàu có, nhưng vẫn cố "bào tiền fans" sau khi nổi tiếng.
Tuy nhiên đến ngày 12/10, nữ diễn viên đã có động thái cụ thể, dập tắt những tin đồn, tranh cãi không đáng có. Cụ thể cô quyên góp 100 triệu đồng từ số tiền bán merchandise để gửi vào Quỹ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Nữ diễn viên chia sẻ: "Như đã chia sẻ trong buổi Fanmeeting Day 2 ở Hà Nội, Tâm xin phép được dành toàn bộ doanh thu từ việc bán merchandise trực tiếp trong ngày hôm nay gửi vào Quỹ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Con số có thể không nhiều nhưng hy vọng có thể góp một chút để hỗ trợ bà con tái thiết cuộc sống sau thiên tai với tinh thần ‘lá lành đùm lá rách’ của dân tộc.
Tâm tin rằng mọi khó khăn sẽ qua đi và những điều tốt đẹp nhất sẽ đến khi chúng ta có cùng niềm tin".
Ngoài ra, Ngọc Thanh Tâm cũng đã tổ chức thành công hai buổi gặp gỡ người hâm mộ tại TP.HCM và Hà Nội. Được biết cả hai buổi fanmeeting đều vào cửa miễn phí. Người hâm mộ tham gia sự kiện còn được tặng nhiều đồ ăn, những món quà nhỏ từ phía nữ diễn viên.
Ngọc Thanh Tâm là một trong những rich kid nổi tiếng của làng giải trí Việt. Cô hiện được nhiều khán giả yêu mến sau khi xuất hiện trên chương trình truyền hình Gia Đình Ha Ha.
Cô sinh năm 1993 tại Khánh Hòa và là con gái duy nhất của nữ doanh nhân Trịnh Thị Bích Hằng - Chủ tịch HĐQT Hải Vương Group.
Là ái nữ của bà chủ đế chế cá ngừ lớn nhất Việt Nam, Ngọc Thanh Tâm có cuộc sống giàu sang và sung túc. Căn penthouse tại quận 7 (TP.HCM) mà gia đình cô đang ở có diện tích lên đến 650m2. Ngôi nhà này được ghép từ 6 căn hộ chung cư khác nhau để tạo không gian rộng rãi, thoáng đãng, đáp ứng nhu cầu sử dụng của gia chủ.
Cô sở hữu kênh youtube hơn 679.000 người theo dõi, chuyên sản xuất phim ngắn, talkshow và ghi lại cuộc sống hàng ngày của bản thân. Tại đây, Ngọc Thanh Tâm thường xuyên đăng tải những clip ‘‘đập hộp’’ đồ hiệu xa xỉ của các nhà mốt đình đám như: Dior, Chanel, LV, Hermes,... Có lần, Ngọc Thanh Tâm tiết lộ giá trị của một chiếc túi xách mà cô sở hữu lên đến 2,6 tỷ đồng. Cô nàng cũng có sở thích đi du lịch vòng quanh thế giới.
Thuở mới vào nghề, cô chủ yếu hoạt động trong vai trò diễn viên. Rich kid liên tục góp mặt trong các dự án phim điện ảnh và web drama nổi tiếng như: Hiệp Sĩ Mù, Đảo Của Dân Ngụ Cư, Yêu em bất chấp, Bao lô, Móng tay nhọn,...