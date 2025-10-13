'Tiểu thư 7000 tỷ' Ngọc Thanh Tâm có động thái sau tranh cãi 'bào tiền fans'

Không lâu trước đây, Ngọc Thanh Tâm đã tung bộ sản phẩm Merchandise và đem bán trên website cá nhân.

Bộ Merchandise là sản phẩm được thiết kế riêng như áo, mũ, dụng cụ làm bếp,...Tất cả đều được bán giá công khai trên website từ vài chục cho tới vài trăm nghìn.

Trên trang cá nhân, Ngọc Thanh Tâm cho biết: "Bộ merch lần này không chỉ đáng yêu, tiện dụng mà còn mang đậm dấu ấn riêng của Tâm, dành tặng đến tất cả những ai luôn yêu thương và đồng hành cùng Tâm".