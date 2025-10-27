'Tiểu thiên hậu' Angela Zhang kiêu sa trong trang phục của NTK Thanh Hương Bùi

Chia sẻ về thiết kế đặc biệt này, Thanh Hương Bùi tiết lộ: “Cảm hứng đến từ hình ảnh người phụ nữ hiện đại, mạnh mẽ, độc lập nhưng vẫn mềm mại và đầy cảm xúc. Ở Trương Thiều Hàm, tôi nhìn thấy chính năng lượng đó.”

Trương Thiều Hàm là gương mặt đã quá quen thuộc với khán giả châu Á. Bước chân vào làng giải trí từ năm 2001, nữ ca sỹ, diễn viên người Đài Loan nhanh chóng ghi dấu với hàng loạt bản hit như: Chuyện tình biển xanh, Cá heo yêu mèo, Công chúa tiểu muội… Cô được mệnh danh là “tiểu thiên hậu đa tài” khi vừa sở hữu giọng hát nội lực, vừa có phong cách thời trang biến hóa để luôn nổi bật ở bất kỳ sân khấu nào.

Chuyến lưu diễn hòa nhạc lần này không chỉ đánh dấu hơn 20 năm sự nghiệp của Trương Thiều Hàm, mà còn là dịp để khán giả thấy được cách mà cô chọn hòa quyện giữa âm nhạc và thời trang cao cấp.

Việc nữ ca sỹ Angela Zhang lựa chọn thiết kế trong bộ sưu tập “Manifeste” mà nhà thiết kế Việt vừa có màn ra mắt ấn tượng tại Shanghai Fashion Week Spring/Summer 2026 vừa qua một lần nữa cho thấy thời trang Việt đang ngày càng khẳng định được vị thế, vươn xa và chạm tới những sân khấu trình diễn lớn trong khu vực cũng như quốc tế./.