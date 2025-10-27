'Tiểu thiên hậu' Angela Zhang kiêu sa trong trang phục của NTK Thanh Hương Bùi

“Tiểu thiên hậu” Trương Thiều Hàm (Angela Zhang) vừa có một đêm nhạc đặc biệt tại Tự Cống (Tứ Xuyên, Trung Quốc) trong khuôn khổ chuyến lưu diễn hòa nhạc Zhang Shaohan Miguang với 27 điểm dừng chân. Đáng chú ý, nữ minh tinh đã có màn xuất hiện trên sân khấu với vẻ ngoài kiêu sa, lộng lẫy trong bộ trang phục độc đáo nằm trong bộ sưu tập Manifeste của nhà thiết kế Việt Nam Thanh Hương Bùi.
Nhà tạo mẫu cho biết trang phục này được cải tiến độc quyền cho nữ ca sỹ. Vì thế khoảnh khắc Trương Thiều Hàm cất bước dưới ánh đèn sân khấu, bộ cánh không chỉ tôn dáng, mà chất liệu cao cấp cùng chi tiết đính kết thủ công tinh xảo đã khiến “nữ thần thanh xuân” xứ Trung nổi bật như một quý cô.
Gam màu vàng quý phái kết hợp đỏ kiêu sa cùng những đường cắt tinh xảo giúp Angela Zhang vừa thanh lịch, vừa quyền lực đúng chuẩn hình tượng ngôi sao châu Á đẳng cấp.
Chia sẻ về thiết kế đặc biệt này, Thanh Hương Bùi tiết lộ: “Cảm hứng đến từ hình ảnh người phụ nữ hiện đại, mạnh mẽ, độc lập nhưng vẫn mềm mại và đầy cảm xúc. Ở Trương Thiều Hàm, tôi nhìn thấy chính năng lượng đó.”
Trương Thiều Hàm là gương mặt đã quá quen thuộc với khán giả châu Á. Bước chân vào làng giải trí từ năm 2001, nữ ca sỹ, diễn viên người Đài Loan nhanh chóng ghi dấu với hàng loạt bản hit như: Chuyện tình biển xanh, Cá heo yêu mèo, Công chúa tiểu muội… Cô được mệnh danh là “tiểu thiên hậu đa tài” khi vừa sở hữu giọng hát nội lực, vừa có phong cách thời trang biến hóa để luôn nổi bật ở bất kỳ sân khấu nào.
Chuyến lưu diễn hòa nhạc lần này không chỉ đánh dấu hơn 20 năm sự nghiệp của Trương Thiều Hàm, mà còn là dịp để khán giả thấy được cách mà cô chọn hòa quyện giữa âm nhạc và thời trang cao cấp.
Việc nữ ca sỹ Angela Zhang lựa chọn thiết kế trong bộ sưu tập “Manifeste” mà nhà thiết kế Việt vừa có màn ra mắt ấn tượng tại Shanghai Fashion Week Spring/Summer 2026 vừa qua một lần nữa cho thấy thời trang Việt đang ngày càng khẳng định được vị thế, vươn xa và chạm tới những sân khấu trình diễn lớn trong khu vực cũng như quốc tế./.