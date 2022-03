Tiểu sử ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM vừa qua đời

Sáng 29/3, chiếc xe chở , khu vực đi qua huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Sáng 29/3, chiếc xe chở ông Lê Hòa Bình gặp tai nạn trên cao tốc TPHCM - Trung Lương, khu vực đi qua huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Cơ quan chức năng cho biết, trong khi di chuyển, lốp xe bị nổ làm ô tô lật nằm chắn ngang làn 2 và làn khẩn cấp.

11h30 cùng ngày, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út, cùng đại diện các cơ quan chức năng 2 địa phương TPHCM và Long An đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An để làm các thủ tục, chuyển thi thể ông Lê Hòa Bình về TPHCM.

Văn phòng UBND TPHCM xác nhận thông tin ông Lê Hòa Bình qua đời do tai nạn giao thông trên cao tốc.