Tiểu hành tinh ‘diệt vong’ có thể lao vào Mặt Trăng, nguy cơ gì cho Trái Đất?

Một nghiên cứu mới từ nhiều nhà khoa học NASA và các chuyên gia quốc tế đang làm dấy lên cuộc tranh luận nóng bỏng: liệu nhân loại có nên phá hủy một tiểu hành tinh có khả năng va chạm với Mặt Trăng vào năm 2032 hay không?

Hình ảnh minh họa về một tiểu hành tinh đang tiến gần đến Mặt Trăng. Ảnh: NASA

Nguy cơ từ một cú va chạm vũ trụ

Tiểu hành tinh có tên 2024 YR4 được phát hiện lần đầu vào tháng 12 năm ngoái bởi hệ thống cảnh báo va chạm tiểu hành tinh (ATLAS) đặt tại Chile.

NASA ước tính nó có đường kính lên tới 220 feet (khoảng 67 mét) – đủ lớn để được gọi là “kẻ hủy diệt thành phố” nếu lao thẳng vào Trái Đất.

Ban đầu, các chuyên gia lo ngại 2024 YR4 có 3% khả năng va chạm trực tiếp với Trái Đất. Nhưng sau khi phân tích quỹ đạo, nguy cơ này đã được loại bỏ.

Tuy nhiên, mối nguy vẫn còn đó: nó hiện có 4,3% khả năng va chạm với Mặt Trăng vào tháng 12/2032.