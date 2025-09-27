Tiêu chuẩn 4,83 lít/100km: Rào cản hay cú hích cho thị trường ô tô Việt Nam?

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến Dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) về tiêu thụ nhiên liệu phương tiện giao thông đường bộ, trong đó quy định mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình (CAFC) cho ô tô con dưới 9 chỗ ngồi (gồm cả xe bán tải) là 4,83 lít/100km, dự kiến áp dụng từ năm 2030.

Ngay lập tức, dự thảo quy định này đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều, trong đó có lo ngại rằng con số trên quá nghiêm ngặt, gây khó cho các hãng xe và cả người tiêu dùng.

Doanh nghiệp lo ngại, nhưng mục tiêu không viển vông

Tiêu chuẩn nhiên liệu mới đe dọa ‘xóa sổ’ xe xăng dầu tại Việt Nam sau 5 năm nữa

Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) gồm những thành viên như Toyota, Mitsubishi, Ford, Honda, KIA, Mazda, BMW, Peugeot, Suzuki, Mercedes-Benz... cho rằng, mục tiêu trên là “quá nghiêm ngặt”.

Theo tính toán của VAMA, nếu áp dụng tiêu chuẩn này, khoảng 96% xe chạy xăng truyền thống và 14% xe hybrid hiện tại của hiệp hội này sẽ không đạt chuẩn theo đề xuất của cơ quan quản lý.