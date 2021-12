Tiêu Chiến lộ khoảnh khắc không mặc quần vẫn hát đam mê

Mới đây, netizen đã truyền tay nhau rần rần đoạn clip vô cùng hài hước của Tiêu Chiến.

Cụ thể, trong đoạn clip, Tiêu Chiến bị "tóm sống" khoảnh khắc đang thay... quần, khi phát hiện có máy quay anh chàng lập tức với lấy chiếc khăn để che ngay phần dưới cơ thể lại.