Tiết lộ về đoàn khách Việt Nam đầu tiên sẽ đến Triều Tiên sau 5 năm

Là một trong những đơn vị đang mở bán tour du lịch đến đặc khu kinh tế Rason, ông Nguyễn Đình Thắng (Giám đốc Công ty Nadova Travel ở Hà Nội) cho biết, trước khi xảy ra đại dịch Covid-19, các công ty ở Việt Nam đã hợp tác đưa khách đến Triều Tiên. Do chính sách chống dịch của nước bạn, mấy năm qua, việc tổ chức tour bị gián đoạn.

"Tour đi Triều Tiên hướng đến tệp khách hàng riêng. Đó là những người có nhiều thời gian, khoảng 50 tuổi trở lên, đã đi hàng chục quốc gia khác. Họ mong muốn được khám phá sự bí ẩn của đất nước này.

Nhiều khách hỏi về chương trình tour nhưng chưa chốt. Thời gian tới, khi thông tin về mở cửa du lịch của Triều Tiên được biết đến nhiều hơn, dự kiến lượng khách sẽ tăng lên. Tôi hy vọng sẽ duy trì mỗi tháng có một đoàn đến Triều Tiên, liên tục từ tháng 3 đến cuối năm", ông Thắng cho hay.

Sở dĩ tour tham quan Triều Tiên "kén" khách hơn những địa điểm khác, do nhiều người còn băn khoăn về an ninh, các quy định cũng như thủ tục giấy tờ. Ngoài ra, số tiền hơn 35 triệu đồng là mức giá tương đối cao so với các tour khác, vì thế chưa tiếp cận được nhiều đối tượng trẻ tuổi.

Một nhân viên bán tour Triều Tiên ở Hà Nội cho biết: "Lượng khách Việt hỏi về tour Triều Tiên không ít nhưng họ cân nhắc kỹ khi chi ra khoản tiền lớn. Mức giá 35-40 triệu đồng cao gấp 2-3 lần so với tour đi một số quốc gia khác ở châu Á. Trên thực tế, nhiều khách thích đi Triều Tiên vì muốn được tận mắt nhìn thấy cuộc sống thường nhật ở đất nước này".

Các quy định cần lưu ý

Theo ông Nguyễn Sơn, Giám đốc Công ty Vietworld Travel, khách đến du lịch Triều Tiên phải đi theo tour, không được đi tự túc và không được phép tách đoàn. Mỗi đoàn sẽ có 2 hướng dẫn viên.