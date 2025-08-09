Tiết lộ sốc về cái chết của Trương Quốc Vinh

Bà tin rằng cái chết của Trương Quốc Vinh không chỉ xuất phát từ bệnh trầm cảm, mà còn có những yếu tố khác chưa được giải quyết. Những lời chia sẻ này ngay lập tức trở thành tâm điểm bàn luận trên Weibo, đạt hạng nhất hot search Weibo.

Theo Chinatimes ngày 8/9, bà Hướng Thái (Trần Lam), vợ Hướng Hoa Cường - đại gia trong ngành giải trí Hong Kong (Trung Quốc) bất ngờ chia sẻ về nguyên nhân ra đi của Trương Quốc Vinh. Bà thừa nhận bản thân vẫn còn day dứt đến nay.

Theo lời kể, Trương Quốc Vinh đã gọi điện cho bà một giờ trước khi qua đời, bày tỏ ý định tổ chức họp báo để khẳng định không mắc bệnh trầm cảm. Bà hứa giúp anh thực hiện, nhưng vì bận dự buổi biểu diễn của con trai nên chưa kịp quay lại.

Không ngờ, ngay trong lúc đang xem chương trình, bà nhận được tin dữ. Ban đầu bà tưởng là trò đùa, đến khi sự thật được xác nhận, bà sốc đến mức gục ngã: “Tôi khóc không thể đứng dậy, hai con trai phải dìu tôi qua đường”.

Hướng Thái nói luôn mang trong mình cảm giác tội lỗi suốt 22 năm qua. Bà nói thêm tài tử thường gặp ác mộng sau khi quay Dị độ không gian, từng có ý định mời người đến trừ tà nhưng Đường Hạc Đức - bạn đời của tài tử - không tin nên đề xuất bị gạt bỏ.