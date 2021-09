Tiết lộ số tiền HYBE đã bỏ ra để mua trọn khu đất cho BTS trong 'In the SOOP' mùa 2: Netizen Hàn suy đoán kế hoạch tương lai của công ty

Trong mùa 1, HYBE (Big Hit) đã thuê một căn biệt thự sang trọng bên bờ hồ cho BTS. Tuy nhiên sang mùa thứ 2, mọi thứ thậm chí còn ở một quy mô ngoài sức tưởng tượng. Vào ngày 23/9, đoạn teaser đầu tiên cho BTS trong 'In The SOOP 2' đã hé lộ địa điểm ghi hình ấn tượng: HYBE Labels đã tự tạo ra một không gian được miêu tả là 'Được tạo ra vì BTS và chỉ dành riêng cho BTS'.

Sau mùa 1 rất thành công vào năm 2020, show thực tế 'In the SOOP BTS Ver.' đã sẵn sàng trở lại với mùa thứ 2. Đây là show rất được yêu thích vì có format nhẹ nhàng và thoải mái, nơi mà các thành viên BTS sẽ di chuyển vào một ngôi nhà nghỉ dưỡng nằm giữa rừng, được thoải mái lập ra lịch trình riêng cho mình, sau đó dành thời gian tận hưởng những hoạt động theo sở thích cá nhân.

Theo thông tin, HYBE đã bỏ ra số tiền lên gần 1,3 tỷ won (chính xác là 1.295.000.000 KRW ~ khoảng 25 tỷ VNĐ) để mua lại địa điểm ghi hình 'In the SOOP' mùa 2. Theo giấy tờ đăng ký đất, khu đất được bao phủ bởi núi đồi và nằm giữa rừng mà HYBE mua tọa lạc ở Pyeongchang, tỉnh Gangwon. Khu đất bao gồm 2 tòa nhà 2 tầng với nhiều tiện ích xung quanh như hồ bơi và sân tennis, sân bóng rổ. Tổng diện tích tòa nhà là 197,82 mét vuông, với tầng 1 rộng 120,72 mét vuông, còn tầng 2 là 77,1 mét vuông.

Vì BTS chỉ ở đây trong một thời gian ngắn để quay 'In the SOOP', truyền thông đã thắc mắc về kế hoạch tương lai và mục đích của HYBE khi mua lại khu đất. Tuy nhiên phía HYBE Labels không đưa ra câu trả lời cho câu hỏi này. Tuy nhiên rất nhiều netizen suy đoán rằng họ có thể phát triển tòa nhà và khu vực này như một điểm du lịch cho các fan trong tương lai.

Ví dụ như nếu địa điểm này hoàn toàn có thể chuyển sang mô hình kinh doanh tour nghỉ dưỡng hoặc địa điểm trưng bày các goods của show. Trước đây HYBE từng mở một cửa hàng pop-up 'In the SOOP tại The Hyundai Seoul ở để bán goods, vì vậy khả năng công ty làm một địa điểm pop-up mới tại đây cũng là điều có thể xảy ra.