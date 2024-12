Tiết lộ mới về xu hướng người Việt chi tiêu cho du lịch

Khác với các dự báo cho rằng người Việt Nam đang thắt chặt chi tiêu không thiết yếu trong năm 2024 và những năm tiếp theo, một nghiên cứu mới từ Agoda cho thấy nhu cầu du lịch của người Việt vẫn sẽ tiếp tục gia tăng vào năm 2025. Theo nghiên cứu của Agoda, với nhiều du khách Việt, chuyến đi cùng gia đình và bạn bè là điều quan trọng nên họ sẵn sàng chi tiêu để tận hưởng những trải nghiệm ý nghĩa này. Theo khảo sát từ Agoda, 90% du khách Việt đã kế hoạch ngân sách du lịch năm 2025 ở mức tương đương hoặc nhiều hơn so với năm 2024. Trong đó, 29% người được hỏi dự định tăng ngân sách, 61% sẽ duy trì mức chi tiêu như năm 2024 để khám phá những hành trình thú vị trong năm tới. Dữ liệu Agoda còn tiết lộ 86% người được khảo sát dự định duy trì hoặc tăng số lượng chuyến đi so với năm 2024. Ngược lại, chỉ 14% cho biết họ sẽ giảm số lần đi du lịch trong năm tới. Du khách Việt tại Saint Petersburg, Nga dịp mùa thu năm 2024. Với niềm đam mê khám phá những chân trời mới, gần 40% du khách Việt ấp ủ kế hoạch chinh phục những điểm đến nước ngoài trong năm tới. Đáng chú ý, 94% người tham gia khảo sát nhận định năm 2025 sẽ là "năm mới, điểm đến mới". Nhiều du khách Việt mong muốn trải nghiệm tại những vùng đất mới, cả trong nước và nước ngoài, thay vì quay lại những điểm đến quen thuộc. Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, lượng khách du lịch nội địa tháng 11/2024 ước khoảng 4,5 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 3 triệu lượt khách có lưu trú. Lũy kế lượng khách du lịch nội địa 11 tháng đầu năm 2024 ước khoảng 105 triệu lượt. Còn theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, doanh thu du lịch lữ hành tháng 11/2024 đã tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước, do lượng khách quốc tế đến Việt Nam và khách Việt Nam đi du lịch nước ngoài tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống sau 11 tháng năm 2024 ước đạt 669 nghìn tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù vậy, nghiên cứu từ Cimigo cho thấy khách du lịch Việt Nam ưu tiên các lựa chọn tiết kiệm chi phí, đặc biệt khi lựa chọn chỗ ở cho chuyến du lịch của mình. Theo khảo sát, 55% khách du lịch cho rằng yếu tố hàng đầu ảnh hưởng đến quyết định du lịch là ngân sách chuyến đi. Trong đó, 64% người tham gia khảo sát cho biết tổng chi phí lưu trú một đêm mà họ sẵn sàng chi trả là dưới 6,3 triệu đồng (khoảng 250 USD). Đặc biệt, khách sạn là loại hình lưu trú yêu thích nhất của nhóm du khách này, chiếm 88%; theo sau là các khu nghỉ dưỡng hạng sang hoặc khách sạn boutique (42%). Ảnh minh họa. Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Quốc gia Agoda Việt Nam nhận định: “Mặc dù nguồn tài chính thắt chặt hơn, nhưng du khách Việt vẫn ưu tiên những trải nghiệm mang giá trị tinh thần bên gia đình và bạn bè cao hơn so với vấn đề chi tiêu. Với mong muốn khám phá các điểm đến mới, cả trong nước và quốc tế, du khách Việt đã cho thấy sự gia tăng trong xu hướng lựa chọn loại hình du lịch khám phá và mang lại giá trị đáng kể”. Nghiên cứu của Agoda còn cho biết, sự kết hợp giữa lựa chọn lưu trú sang trọng và tối ưu chi phí cho thấy người Việt ưu tiên tìm kiếm những ưu đãi hấp dẫn và đáng giá. Điều này nhấn mạnh vai trò quan trọng của các nền tảng du lịch trong việc cung cấp các dịch vụ giá trị, đáp ứng tốt nhu cầu và kỳ vọng của khách hàng.