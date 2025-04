Tiết lộ mới về khoảnh khắc cuối cùng của thuyền trưởng Titanic

Trong cuốn The Titanic: End of a Dream của tác giả Wyn Craig Wade, thuyền trưởng Smith có ít nhất 5 cái chết khác nhau, từ anh hùng đến nhục nhã. Thậm chí, một số thuyết âm mưu cho rằng vị thủy thủ huyền thoại còn sống sau khi tàu chìm.

Trong khi đó, 3 ngày sau thảm kịch, tờ Los Angeles Express (Mỹ) tuyên bố trên trang nhất: "Thuyền trưởng EJ Smith đã tự bắn mình". Tờ Daily Mirror của Anh cũng đưa dòng tiêu đề này lên trang nhất vào một ngày sau đó.

Trong quá trình điều tra thảm kịch hàng hải ở New York và London, những người sống sót cho biết có nghe tin đồn về “cái chết nhục nhã” của vị chuẩn đô đốc 62 tuổi. Tự sát được xem là cách ra đi hèn nhát vào thời kỳ mà thuyền trưởng phải cam kết hy sinh cùng con tàu.

Ngoài ra, một số bài báo đưa ra cáo buộc đổ lỗi thuyền trưởng Smith như thích uống rượu, lái tàu Titanic với tốc độ không an toàn hay phớt lờ cảnh báo về tảng băng chìm.

Tuy nhiên, trong cuốn sách mới Titanic Legacy: The Captain, the Daughter and the Spy, phát hành ngày 8/4, tác giả Dan E. Parkes gọi những tin đồn trên là hành động ám sát nhân cách vô căn cứ. Ông tin vị thuyền trưởng đáng kính chết đuối hoặc chết cóng ở Bắc Đại Tây Dương cùng với các nạn nhân khác.

Mặc dù có rất nhiều lời kể của nhân chứng về việc một sĩ quan tự tử, tác giả tin rằng người đó không phải Smith vì nếu đúng, mọi người đã nêu rõ tên ông.