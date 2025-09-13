Tiết lộ mối quan hệ giữa nghi phạm và nạn nhân vụ thảm án khiến 3 người tử vong

Một người hàng xóm của các nạn nhân cho biết, nghi phạm và chị H. có quan hệ vợ chồng nhưng không rõ có đăng ký kết hôn hay không và gia đình cũng không tổ chức đám cưới.

Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận có quan hệ gia đình với các nạn nhân. Cụ thể, Nguyễn Nam Đại Thuận là người yêu của chị H., bà Trần Thị D. (mẹ của chị H.), anh B.H.N. (em của chị H.), cháu Trần Văn P. (con riêng của chị H.).

Cũng theo người này, chị H. và nghi phạm có một người con chung 3 tuổi. Riêng chị H. có người con riêng 12 tuổi. Cháu bé cũng là nạn nhân trong vụ án mạng nhưng may mắn thoát nạn trong gang tấc.

Có mặt tại hiện trường, một người bạn thân của chị H. cho biết, chị H. và nghi phạm có mối quan hệ vợ chồng nhưng chị không rõ hai người này có kết hôn hay không. Thời gian qua, chị H. ở nhà với mẹ đẻ còn nghi phạm cũng sống với gia đình bên nội.

"Chị H. thường kể cho tôi nghe về việc nghi phạm thường xuyên cầm dao hăm dọa, tuy nhiên lần này thì đối tượng làm thật khiến mọi người bàng hoàng", người bạn này nói.

Sáng cùng ngày, sau khi nhận được tin báo về vụ việc, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk và Thiếu tướng Phan Thanh Tám - Giám đốc Công an tỉnh - đã có mặt tại hiện trường vụ án để chỉ đạo. Tại đây, Phó Chủ tịch Nguyễn Thiên Văn và Thiếu tướng Phan Thanh Tám gửi lời chia buồn đến gia đình, đề nghị chính quyền địa phương hỗ trợ lo hậu sự cho các nạn nhân.