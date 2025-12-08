Tiết lộ kích thước màn hình iPhone 17 Pro Max so với 17 Air

Một trong những thay đổi được mong chờ nhất năm nay là sự xuất hiện của iPhone 17 Air siêu mỏng, thay thế cho iPhone 16 Plus. Và chắc hẳn nhiều người muốn biết kích thước màn hình của iPhone 17 Air so với iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max sẽ như thế nào?

Theo bài đăng mới nhất của Majin Bu - một nguồn tin có độ chính xác khá cao - trên X, kích thước màn hình iPhone 17 Air gần như nằm giữa 17 Pro và 17 Pro Max.

Nguồn rò rỉ này đã chia sẻ hình ảnh so sánh miếng dán bảo vệ màn hình của từng mẫu máy sắp ra mắt ảnh dưới: