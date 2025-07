Tiết lộ kênh đầu tư mới lãi hơn vàng, bất động sản nhưng rủi ro lại vô cùng lớn

Trong nước, giá bạc thỏi tăng mạnh lên trên 40,1 triệu đồng/kg, cao hơn khoảng 8 triệu đồng so với đầu năm.

Tuy nhiên, cú bứt phá trong năm 2024 dường như chưa phải là kỷ lục khi so sánh với đợt tăng từ đầu năm 2025 tới nay. Tính tới cuối phiên giao dịch 11/7, giá bạc trên thị trường quốc tế đạt gần 38,4 USD/ounce, tương đương mức tăng 3,65% chỉ trong một phiên cuối tuần, qua đó đưa giá bạc từ đầu năm tới nay tăng 32,4%, vượt mức tăng trong cả năm 2024.

Giá bạc tăng mạnh. Ảnh: CoverFox

Giá mỗi lượng bạc đã tăng mạnh từ mức trên 1 triệu đồng hồi cuối năm 2024, nhưng cả kg bạc vẫn chỉ khoảng 40 triệu đồng - thấp hơn nhiều so với giá vàng miếng SJC (121,5 triệu đồng/lượng), mang đến tâm lý cảm thấy dễ giao dịch mua bán. Việc mua tích trữ hàng tháng cũng thuận lợi.

Giá bạc thế giới tăng mạnh do dòng tiền tìm đến các kênh đầu tư vật chất an toàn và do vàng đã tăng quá mạnh trong bối cảnh thế giới đầy những bất ổn thương mại và địa chính trị.

Bên cạnh loạt thuế cao mà ông Trump công bố trong tuần 7-11/7, gửi tới 23 nước, với Brazil chịu mức cao nhất với 50%, giới đầu tư còn lo ngại căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Nga và Biển Đỏ dậy sóng do lực lượng Houthi tấn công một số tàu thuyền đi qua khu vực.

Biển Đỏ (Red Sea) là một trong những con đường giao thương hàng hải quan trọng nhất thế giới, đặc biệt là trong hoạt động vận chuyển dầu mỏ, khí đốt, và hàng hóa giữa châu Á, châu Âu và châu Phi. Đây là tuyến hàng hải ngắn nhất giữa châu Âu và châu Á, so với việc phải đi vòng qua mũi Hảo Vọng của châu Phi.

Giá vàng đã tăng rất mạnh trong năm 2024 và tăng khoảng 25% kể từ đầu năm 2025, nhưng vài tuần qua chùng lại do đã lên vùng cao lịch sử và hoạt động chốt lời. Bạc được xem là một lựa chọn.