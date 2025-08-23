Tiết lộ điều khoản hợp đồng hôn nhân Cristiano Ronaldo và Georgina

Cristiano Ronaldo và Georgina Rodriguez đã chính thức bước thêm một bước mới trong mối quan hệ, khi công khai chiếc nhẫn đính hôn lấp lánh trên tay người đẹp Tây Ban Nha gốc Argentina. Nhưng phía sau khoảnh khắc ngọt ngào ấy là một thỏa thuận tiền hôn nhân gây nhiều chú ý, được TV Guia (Bồ Đào Nha) tiết lộ. Theo nguồn tin này, hợp đồng được soạn thảo nhằm bảo vệ khối tài sản khổng lồ của Ronaldo, đồng thời đảm bảo cho Georgina và các con chung một tương lai an toàn về tài chính.

Ronaldo và Georgina có hợp đồng tiền hôn nhân. Ảnh: Imago

Cụ thể, trong trường hợp chia tay, Georgina sẽ được hưởng một khoản trợ cấp hơn 114.000 USD mỗi tháng trọn đời, cùng quyền sở hữu căn biệt thự sang trọng tại La Finca (Madrid) – nơi gắn bó với cặp đôi từ những ngày đầu. Đây là mức đảm bảo vượt xa thông lệ, vừa phản ánh sự cẩn trọng của Ronaldo trong quản lý tài sản, vừa là cách anh thể hiện sự trân trọng dành cho người bạn đời đã đồng hành gần một thập kỷ.