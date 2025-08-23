Tiết lộ điều khoản hợp đồng hôn nhân Cristiano Ronaldo và Georgina

Cristiano Ronaldo và Georgina Rodriguez đã chính thức bước thêm một bước mới trong mối quan hệ, khi công khai chiếc nhẫn đính hôn lấp lánh trên tay người đẹp Tây Ban Nha gốc Argentina. Nhưng phía sau khoảnh khắc ngọt ngào ấy là một thỏa thuận tiền hôn nhân gây nhiều chú ý, được TV Guia (Bồ Đào Nha) tiết lộ. Theo nguồn tin này, hợp đồng được soạn thảo nhằm bảo vệ khối tài sản khổng lồ của Ronaldo, đồng thời đảm bảo cho Georgina và các con chung một tương lai an toàn về tài chính.
Cụ thể, trong trường hợp chia tay, Georgina sẽ được hưởng một khoản trợ cấp hơn 114.000 USD mỗi tháng trọn đời, cùng quyền sở hữu căn biệt thự sang trọng tại La Finca (Madrid) – nơi gắn bó với cặp đôi từ những ngày đầu. Đây là mức đảm bảo vượt xa thông lệ, vừa phản ánh sự cẩn trọng của Ronaldo trong quản lý tài sản, vừa là cách anh thể hiện sự trân trọng dành cho người bạn đời đã đồng hành gần một thập kỷ.
Sự kiện này trở thành tâm điểm khi diễn ra gần như song song với việc Georgina khoe chiếc nhẫn đính hôn đặc biệt. Viên kim cương trung tâm nặng khoảng 30-40 carat, đi kèm hai viên đá nhỏ hơn, khiến giới chuyên gia ước tính giá trị dao động từ 3 đến 15 triệu USD.
Thiết kế tinh xảo bằng bạch kim càng làm nổi bật phong cách xa hoa vốn đã trở thành thương hiệu của cặp đôi. Trên mạng xã hội, hàng triệu người hâm mộ chia sẻ và bàn tán về chiếc nhẫn, xem đó như minh chứng tình yêu “không giới hạn” của Cristiano dành cho Georgina.
Bên cạnh yếu tố tình cảm, thỏa thuận tiền hôn nhân còn phản ánh vị thế của Ronaldo trong làng thể thao và kinh doanh. Siêu sao người Bồ Đào Nha hiện sở hữu khối tài sản ước tính hơn nửa tỷ USD, cùng thu nhập hàng trăm triệu USD mỗi năm từ bóng đá, quảng cáo, thời trang và chuỗi khách sạn mang thương hiệu CR7.
Cuộc sống của anh và Georgina, cùng 5 người con, diễn ra trong những biệt thự xa hoa ở Riyadh, Madeira, Madrid và Lisbon, với chuyên cơ riêng, siêu xe và những kỳ nghỉ xa xỉ ở Maldives hay Ibiza.
Trong khi đó, Georgina cũng đã xây dựng hình ảnh thành công riêng: từ cô nhân viên bán hàng tại cửa hiệu Gucci thành ngôi sao truyền hình thực tế và influencer (người có ảnh hưởng) hàng đầu, với 70 triệu người theo dõi trên Instagram. Đính hôn với Ronaldo càng củng cố vị thế của cô trong giới giải trí quốc tế.
Như vậy, chiếc nhẫn đính hôn lộng lẫy không chỉ là biểu tượng tình yêu, mà còn song hành cùng một bản hợp đồng tiền hôn nhân được tính toán kỹ lưỡng. Giữa ánh hào quang và sự xa xỉ, Ronaldo và Georgina đang xây dựng một tương lai gắn kết, nơi tình cảm và sự an toàn tài chính cùng song hành.