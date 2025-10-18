Tiết lộ điều ít biết về nữ ca sĩ hát 'Mời trầu' trong lễ nạp tài của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và chồng doanh nhân

Trong ngày lễ nạp tài của Hoa hậu Đỗ Hà và doanh nhân Viết Vương diễn ra tại quê nhà cô dâu ở Thanh Hóa hôm 16/10, khoảnh khắc ca sĩ Bảo Anh hát mời trầu quan viên hai họ ngay khi buổi lễ bắt đầu nhận được sự chú ý.

Chia sẻ trên TPO, ca sĩ Bảo Anh cho biết, cô nhận được lời mời từ Hoa hậu Đỗ Hà cách đây hai tuần. "Khi Hoa hậu Đỗ Hà liên hệ để ngỏ lời mời hát trong lễ nạp tài vào ngày 16/10, tôi khá bất ngờ vì có nhiều ca sĩ tên tuổi nhưng chị đã ưu ái mình. Đây cũng là vinh dự của Bảo Anh khi được góp phần trong buổi lễ nạp tài của chị Hà với vai trò khá đặc biệt", cô nói.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà và ca sĩ Bảo Anh. Ảnh: FC Bảo Anh Offcial

Theo Bảo Anh, Hoa hậu Đỗ Hà đặt hàng 4 ca khúc, mở đầu là tổ khúc giao duyên - mời nước mời trầu, sau đó là bài hát Về với xứ Thanh, Câu hò bên bờ Hiền Lương và Em có bằng lòng về quê mẹ cùng anh. Riêng với nhạc phẩm Em có bằng lòng về quê mẹ cùng anh, Đỗ Hà yêu cầu sửa lời câu hát một chút cho hợp bối cảnh.

"Tôi có góp ý với chị Hà điều chỉnh ca khúc thứ hai Về với xứ Thanh thành Đường về Thanh Hóa, để thay cho lời mời của nhà gái với nhà trai từ Quảng Trị tới. Theo yêu cầu của chị Hà, tôi đã tập luyện suốt hai tuần và may mắn có phần trình diễn khá suôn sẻ", nữ ca sĩ chia sẻ.