Tiết lộ của người phụ nữ sống chung với chồng và em gái song sinh dính liền

Năm 2020, Carmen và Daniel nên duyên nhờ một ứng dụng hẹn hò. Cả hai quyết định kết hôn vào tháng 10/2024.

Tuy nhiên, Carmen còn có cô em gái dính liền thân dưới tên Lupita, nên họ phải học cách sống chung không chỉ về mặt thể chất mà cả cảm xúc, đặc biệt khi Carmen bước vào một mối quan hệ tình cảm.

Những người trong cuộc lần đầu chia sẻ về cuộc sống của họ sau khi Carmen kết hôn. Ảnh: People/Carmen and Lupita Andrade

Carmen kể, điều quan trọng nhất chính là giao tiếp thẳng thắn và thường xuyên. Cô và Daniel luôn khéo léo trò chuyện để đảm bảo rằng mọi hành động thân mật đều không khiến Lupita khó chịu.