Tiết lộ bất ngờ vụ "dằn mặt tình địch" nhưng ném chất nổ nhầm nhà dân

Hành trình 107 ngày phá án

Ngày 17/7, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Phạm Như Quý (SN 1993, trú tại xã Đại Tập, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên), Nguyễn Thị Thúy (SN 1995, quê tỉnh Quảng Ninh) và Bùi Hạnh Nguyên (SN 1986, quê tỉnh Thái Bình) về tội "Hủy hoại tài sản". Đây là các đối tượng đã 3 lần ném chất nổ (pháo tự chế) vào nhà ông Ph. (trú tại xã Nghi Trung, Nghi Lộc, Nghệ An).

Các vụ ném chất nổ xảy ra vào buổi trưa hoặc đêm khuya, gây hư hỏng tài sản, khiến gia đình ông Ph. hoang mang, lo lắng (Ảnh: V.H).

Trước đó, ngày 9/3, Công an huyện Nghi Lộc nhận được trình báo của ông Ph. về việc bị ném chất nổ vào nhà, gây hư hỏng một số tài sản. Vụ việc khiến bản thân ông Ph. và gia đình hết sức hoang mang, bởi trước nay gia đình không có mâu thuẫn với ai.