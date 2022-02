Tiết lộ bất ngờ nguồn gốc giống nhãn tím độc lạ nhất miền Tây

Xem clip:

Giống nhãn tím đột biến xuất hiện ở Sóc Trăng thời gian qua đang gây sốt, được nhiều người săn lùng để cung ứng và tiêu thụ vào dịp Tết Nguyên đán.

Ông Trần Văn Huy (tên hay gọi Bảy Huy, 66 tuổi, ngụ xã Phong Nẫm, huyện Kế Sách, Sóc Trăng), được mệnh danh là “vua nhãn tím miền Tây”, cho biết, do thời tiết không thuận lợi nên nhãn năm nay ra hoa, đậu trái không được nhiều như năm trước.

“Nhãn tím đậu trái ít hơn năm trước rất nhiều do mưa đúng thời điểm cây ra hoa. Tết năm nay, mấy chục cây nhãn tím trong vườn nhà tôi chỉ cung ứng ra thị trường được khoảng 30-50kg”, ông Huy nói.