Tiết Bảo Thoa 'Hồng lâu mộng': Đại gia bất động sản, 60 tuổi vẫn sống độc thân

Hồng lâu mộng năm 1987 đến nay vẫn được coi là phiên bản thành công nhất. Nhiều năm trôi qua, dàn diễn viên hồi đó cũng là những ngôi sao thành công nhất khi thể hiện các nhân vật của Hồng lâu mộng.

Trương Lợi vai Tiết Bảo Thoa là một trong số đó. Bộ phim kinh điển đưa tên tuổi cô đến với khán giả khắp châu Á.

Sinh năm 1965 trong gia đình có bố mẹ đều là cán bộ nhà nước, Trương Lợi đã tiếp xúc với nghệ thuật từ năm 12 tuổi. Nhờ xinh đẹp, biết ca hát và thông thạo văn học, thư pháp, cô được gọi là người đẹp toàn năng trong đoàn kịch.