Tiếp viên chuyến bay hỏi trong túi màu đen có gì, nam hành khách nói có bom

Theo Cảng vụ Hàng không miền Bắc, khoảng 12 giờ 25 ngày 22-6, trên chuyến bay MH752 của Malaysia Airlines từ Kuala Lumpur về Hà Nội, hành khách N.C.H. (SN 1987, quốc tịch Việt Nam) đã nói đùa rằng trong hành lý xách tay có "bom", ngay sau khi tiếp viên hỏi về một hộp đồ màu đen anh mang theo.

Vị khách nói đùa có bom do thừa nhận là thiếu hiểu biết

Tổ bay lập tức báo cáo vụ việc cho các lực lượng chức năng. Khi hành khách vừa rời máy bay, Công an cửa khẩu Nội Bài đã tạm giữ để làm rõ. Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài sau đó phối hợp với các đơn vị liên quan gồm: Đồn Công an sân bay, đại diện hãng hàng không Malaysia Airlines, đơn vị phục vụ mặt đất VIAGS... để xử lý.