Tiếp tục về vụ 2 VĐV bóng chuyền U-21 Việt Nam bị nghi là nam và bị xử thua 4 trận

Liên quan vụ FIVB vào tối 12-8 bất ngờ yêu cầu bổ sung một số giấy tờ gốc và áp dụng những điều kiện mới đối với hai VĐV Việt Nam. VFV cho rằng điều kiện của FIVB là ngoại lệ, chưa từng được quy định trước đây đối với các VĐV của đội tuyển Việt Nam.

Đội nữ bóng chuyền U-21 Việt Nam thi đấu giải bóng chuyền nữ thế giới U-21 năm 2025, tại Surabaya, Indonesia với kết quả thắng Indonesia 3-0, Serbia 3-1, Canada 3-1 và thua Argentina 1-3 và theo FIVB thì cả bốn trận trên đều bị xử thua 0-3. Riêng trận thắng Puerto Rico 3-1 chiều 12/8 được giữ nguyên với lý do không có hai cầu thủ bị FIVB đặt vấn đề và yêu cầu về kiểm tra giới tính.