Tiếp tục kiến nghị Thủ tướng cho dừng khai thác mỏ sắt lớn nhất Đông Nam Á

Ngày 29/11, thông tin từ UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh này vừa có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ sớm đồng ý chấm dứt hoạt động khai thác mỏ sắt Thạch Khê và nhà máy luyện thép của Công ty cổ phần sắt Thạch Khê.

Theo UBND tỉnh Hà Tĩnh, dự án khai thác, tuyển quặng mỏ sắt Thạch Khê đã dừng bóc đất tầng phủ và tạm dừng khai thác từ năm 2011 đến nay. Việc dự án đã tạm dừng từ lâu, nhưng chưa có phương án xử lý hiệu quả dẫn tới nhiều tồn đọng, trong đó có phát sinh liên quan đến Công ty cổ phần sắt Thạch Khê chưa được giải quyết.

"Để giải quyết các vướng mắc về khoản nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mỏ sắt Thạch Khê do tạm dừng dự án, tạo điều kiện cho công ty tham gia chuyển đổi các hoạt động sản xuất, kinh doanh khác. Đồng thời, để ổn định việc sản xuất, đời sống cho nhân dân trên địa bàn, UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ sớm đồng ý chủ trương chấm dứt hoạt động Dự án khai thác, tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê và nhà máy luyện thép công suất 2 triệu tấn/năm của Công ty cổ phần sắt Thạch Khê. Giao các cơ quan liên quan, hoàn thiện báo cáo về dự án, trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định", văn bản nêu rõ.