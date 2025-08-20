Tiếp tục chi trả đợt 3 cho 42.141 trái chủ vụ Vạn Thịnh Phát

Theo cơ quan này, tổng số tiền đã thu được trong quá trình tổ chức thi hành án trước đó là khoảng 7.400 tỷ đồng, gồm hơn 1.461 tỷ đồng do cơ quan điều tra thu giữ và hơn 6.000 tỷ đồng do THADS TPHCM trực tiếp tổ chức thi hành thu được.

Đến ngày 15/8/2025, THADS TPHCM tiếp tục thực hiện các khoản chi trả bổ sung đối với các trái chủ thuộc đợt 1 và đợt 2 sau khi hoàn tất cập nhật thông tin tài khoản. Sau hai đợt chi trả, cơ quan thi hành án tiếp tục xử lý tài sản và thu thêm được 376,12 tỷ đồng.