Tiếp tục chi trả đợt 3 cho 42.141 trái chủ vụ Vạn Thịnh Phát

Theo cơ quan này, tổng số tiền đã thu được trong quá trình tổ chức thi hành án trước đó là khoảng 7.400 tỷ đồng, gồm hơn 1.461 tỷ đồng do cơ quan điều tra thu giữ và hơn 6.000 tỷ đồng do THADS TPHCM trực tiếp tổ chức thi hành thu được.
Đến ngày 15/8/2025, THADS TPHCM tiếp tục thực hiện các khoản chi trả bổ sung đối với các trái chủ thuộc đợt 1 và đợt 2 sau khi hoàn tất cập nhật thông tin tài khoản. Sau hai đợt chi trả, cơ quan thi hành án tiếp tục xử lý tài sản và thu thêm được 376,12 tỷ đồng.
Từ nguồn tiền bổ sung này, ngày 20/8/2025, THADS TPHCM thực hiện đợt chi trả thứ 3 cho 42.141 trái chủ, với tỉ lệ 1,25% trên số tiền được thi hành án còn lại. Đối với 967 trái chủ chưa cung cấp thông tin tài khoản, THADS TPHCM đã thực hiện gửi tiết kiệm số tiền được thi hành án theo quy định.
Cũng trong đợt chi trả lần thứ 3, cơ quan thi hành án tạm thời chưa thu phí thi hành án do nhận được kiến nghị xin miễn phí từ nhiều trái chủ và đã báo cáo, xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền. Khi có phản hồi chính thức, cơ quan thi hành án sẽ thông báo tới các trái chủ.
Hiện, THADS TPHCM đang tiếp tục xác minh, đo vẽ, thẩm định giá đối với các tài sản mà bản án trước đó xác định thuộc bà Trương Mỹ Lan và các cá nhân, tổ chức có nghĩa vụ thi hành án liên quan. Đông thời, cơ quan này yêu cầu Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) chuyển số tiền bị phong tỏa theo các bản án sơ thẩm và phúc thẩm. Khi việc xử lý tài sản và chuyển tiền hoàn tất, cơ quan thi hành án sẽ tiếp tục chi trả cho các trái chủ trong các đợt tiếp theo.
THADS TPHCM cũng đề nghị người được thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không truy cập vào các link không chính thống và thường xuyên theo dõi thông tin tại các kênh chính thức để tránh bị lợi dụng hoặc tiếp cận thông tin sai lệch.