Tiếp nhận liên tiếp trẻ rách vòm miệng, bác sĩ lưu ý cách xử trí ban đầu

"Khi trẻ chẳng may bị tai nạn này, gia đình cần hết sức bình tĩnh, trấn an trẻ" - bác sĩ Phụng lưu ý.

Gia đình nhanh chóng đưa trẻ đến khám tại bệnh viện hoặc trung tâm cấp cứu gần nhất để bác sĩ xử trí khâu vết thương cho trẻ.

Phòng ngừa tai nạn rách vòm miệng

Bác sĩ Phụng khuyến cáo gia đình không nên cho trẻ dùng ống hút bằng kim loại hoặc bằng nhựa cứng, nên thay bằng ống hút giấy an toàn hơn cho trẻ.

Khi ăn uống, trẻ nên ngồi một chỗ, không đi lại, chạy nhảy đùa giỡn, tránh vấp ngã khi đang cầm một vật cứng. Trẻ nhỏ rất hiếu động, hạn chế cho trẻ cầm và chơi những đồ chơi cứng, dạng thanh que. Nếu phát hiện, gia đình nên nhắc nhở trẻ, đồng thời giải thích nguy hiểm, tai nạn dễ gặp phải để trẻ hiểu lý do.

Hiện nay, do tình hình dịch bệnh COVID-19, đa số trẻ ở nhà học online. Trẻ có nhiều thời gian chơi đùa hơn nên tai nạn này xảy ra với tần suất nhiều hơn. Phụ huynh nâng cao cảnh giác hơn nữa, thường xuyên nhắc nhở trẻ để tránh những tai nạn không may xảy ra, giúp trẻ vui chơi an toàn trong mùa dịch.