Tiếng Việt tràn ngập Kpop, ngày càng nhiều thần tượng người Việt

Thời gian gần đây, chúng ta không khó để bắt gặp những đoạn video các idol Kpop nói tiếng Việt. Hai thành viên nổi tiếng Nayeon và Momo của Twice từng khiến fan đứng ngồi không yên khi nói “Tôi nhớ bạn nhiều lắm" trên sóng livestream để bày tỏ tình cảm với fan.

Tiếng Việt “xâm chiếm" Kpop khi còn xuất hiện cả trong những MV ca nhạc

Bên cạnh việc được giao lưu với thần tượng bằng chính tiếng mẹ đẻ mà giờ đây, chúng ta cón bắt gặp tiếng Việt cả trong những MV ca nhạc của các nghệ sĩ Hàn Quốc.

Không ít các sản phẩm Kpop sử dụng những hình ảnh, chữ viết Tiếng Việt như My Love của PSY (feat Taeyang), NILLILI MAMBO - BLOCK B, Hanbin với teaser ra mắt hay mới đây nhất là Thank You - Brave Girls.



MV My Love của PSY có xuất hiện dòng chữ tiếng Việt



MV của BLOCK B còn xuất hiện luôn 1 biển quảng cáo bằng tiếng Việt



Mới đây nhất, biển quảng cáo “Vui lên" xuất hiện trong MV của Brave Girls



Không thể thiếu Hanbin với teaser ra mắt

Có thể thấy, fan Việt giờ đây đã qua thời phải đợi từng video vietsub để xem idol mình nói gì hay không thể giao lưu với thần tượng vì rào cản ngôn ngữ. Những thần tượng người Việt thì thường xuyên quảng bá văn hoá quê nhà đến bạn bè quốc tế còn những idol Hàn Quốc cũng không ngại nói, viết tiếng Việt để chiều lòng người hâm mộ. Đúng là thời tới cản không kịp, nhất fan Việt rồi!

Theo Trí Thức Trẻ