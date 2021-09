Tiếng Việt, người Việt bất ngờ xuất hiện trong phim Hàn và cảm xúc lẫn lộn của Vnet: Người thấy tự hào, người lại thấy xấu hổ

Trong số những bộ phim truyền hình mới lên sóng trong thời gian gần đây, "One The Woman" của SBS hiện đang nhận được những phản rồi rất tích cực từ khán giả Hàn Quốc nhờ nội dung thú vị và diễn xuất hài hước, mới mẻ của dàn diễn viên đầy tài năng. Thế nhưng với khán giả Việt Nam, bộ phim này mới đây còn được chú ý vì một lý do rất đặc biệt: sự xuất hiện của tiếng Việt và người Việt trong một phân đoạn khá dài ở tập 2.

"One The Woman" có nội dung kể về một nữ công tố viên có tên là Jo Yeon Joo (do Honey Lee thủ vai). Sau khi gặp tai nạn và mất trí nhớ, Jo Yeon Joo bị đánh tráo thân phận với một người có ngoại hình giống hệt cô có tên là Kang Mi Na - con gái út của tập đoàn Yumin và cũng là con dâu thứ 2 của tập đoàn Hanju. Để giữ kín thông tin về việc con dâu bị mất trí nhớ, tập đoàn Hanju đã đuổi toàn bộ người giúp việc trước đó ngoại trừ Trang - người đã giả vờ không biết tiếng Hàn để không bị đuổi.