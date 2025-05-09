Tiếng trống trường ngân vang nơi đồng phục học sinh hoà vào màu xanh áo lính

Trước ngày khai giảng, chính quyền địa phương, các đoàn thể, cán bộ, chiến sĩ cùng giáo viên, phụ huynh đã cùng nhau quét sân, trang trí lớp học, chuẩn bị từng cuốn vở, từng lá cờ nhỏ. Giữa khắc nghiệt nắng gió, cảnh tượng ấy mộc mạc nhưng ấm áp, như một bức tranh về tình quân – dân cùng chăm cho mầm xanh nơi đầu sóng.

Sáng 5/9, tiếng trống trường ngân vang trên đảo Trường Sa, Song Tử Tây, Sinh Tồn và Đá Tây (Khánh Hoà). Những bộ đồng phục tinh tươm của học sinh nổi bật giữa màu xanh áo lính. Khoảnh khắc ấy, mảnh đất đầu sóng nơi ngàn trùng xa bỗng trở nên gần gũi như bất kỳ ngôi trường nào trên đất liền.

Trong lễ khai giảng, những đứa trẻ Trường Sa hân hoan bước vào năm học mới, tay nắm tay bạn, mắt tìm cha mẹ, thầy cô, tìm cả ánh nhìn trìu mến của người lính đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển đảo. Tiếng trống trường trên đảo như hòa vào tiếng sóng, ngân dài hơn, sâu hơn.

Đặc khu Trường Sa – vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc luôn đối mặt nhiều khó khăn về thời tiết, cơ sở vật chất, khoảng cách xa đất liền. Chính vì vậy, lễ khai giảng ở nơi đây mang một ý nghĩa đặc biệt: khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với sự nghiệp giáo dục, tiếp thêm động lực để thầy và trò vượt khó, vươn lên.

Trên bục nhỏ dựng giữa sân trường, chỉ huy các đảo và lãnh đạo địa phương tặng quà, động viên thầy trò, gửi gắm niềm tin vào thế hệ trẻ Trường Sa – những mầm xanh chăm ngoan, học giỏi, nuôi dưỡng khát vọng xây dựng quê hương, đất nước.

Những sắc màu tựu trường nơi đầu sóng nối liền với sắc màu tựu trường trên khắp mọi miền Tổ quốc. Từ Hà Giang đến Cà Mau, từ đất liền ra biển đảo, cùng một tiếng trống trường, cùng một niềm tin.