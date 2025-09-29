Tiếng khóc xé lòng bên bờ biển Cửa Ông

Bà Nguyễn Thị Bé - chủ 2 tàu cá ở TP HCM gặp nạn thuật lại sự việc bên bờ biển Cửa Ông

Sau bão số 10, bờ biển Cửa Ông, xã Bắc Trạch (Quảng Trị) bao trùm một không khí u uất, buồn bã. Hai con tàu tiền tỉ của bà Nguyễn Thị Bé - chủ 2 tàu cá BV-92756.TS và BV-92754.TS ở TP HCM, đã bị sóng dữ nhấn chìm.

Trên bãi cát lạnh, những tiếng khóc nghẹn của bà Bé cũng như các anh em ngư dân xót thương cho số phận mong manh của những bạn thuyền còn mất tích giữa biển khơi.

Nỗi đau bên bờ biển Cửa Ông

Ngồi gục trên bãi cát, bà Nguyễn Thị Bé - với đôi mắt trũng sâu, giọng run rẩy: "Trắng tay rồi… tất cả trôi theo biển cả. Anh em giờ bặt vô âm tín, con tàu cũng nằm dưới đáy sâu. Tôi chẳng còn gì để níu giữ nữa". Con tàu mà bà bỏ tiền tỉ để đầu tư, kế sinh nhai duy nhất của gia đình, nay chỉ còn là khung sắt lật úp giữa biển động.

Khi sự cố xảy ra, bà Bé ở trên bờ, không có người thân trực tiếp đi cùng. Tuy nhiên, tất cả 9 ngư dân mất tích đều là lao động từ miền Tây ra khơi, gắn bó với bà Bé như anh em ruột thịt. Bà nói mỗi phận người bị sóng cuốn đi cũng chính là nỗi mất mát không gì bù đắp được của gia đình.