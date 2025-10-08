Tiền vệ Rodri lại chấn thương, bi kịch cho Man City

Theo thông tin từ đội ngũ y tế Man City, tiền vệ Rodri gặp vấn đề ở gân kheo, một chấn thương vốn đòi hỏi thời gian hồi phục cẩn trọng để tránh tái phát. Không có Rodri cũng đồng nghĩa với việc HLV Pep Guardiola sẽ phải đối diện với một khoảng trống lớn nơi tuyến giữa.

Kể từ khi gia nhập, tiền vệ Rodri luôn là “bộ não” điều tiết nhịp độ, thu hồi bóng và khởi phát tấn công. Hai mùa trước, anh gần như không nghỉ trận nào, góp công lớn vào cú ăn ba quốc nội của Man City. Hiện tại, Guardiola có thể buộc phải xoay tua mạnh hơn, dùng Mateo Kovacic hoặc đẩy John Stones lên đá số 6. Dù vậy, không ai sở hữu đầy đủ khả năng che chắn, phát động và duy trì nhịp pressing như Rodri.

Với đội tuyển Tây Ban Nha, đây cũng là tin không vui khi UEFA Nations League và vòng loại World Cup 2026 đang cận kề. Tiền vệ Rodri là đội trưởng mới và cũng là thủ lĩnh chiến thuật, giúp “La Roja” áp đặt lối chơi từ giữa sân. Sự vắng mặt của anh sẽ buộc HLV Luis de la Fuente phải tìm giải pháp tạm thời, có thể là trao cơ hội cho Martin Zubimendi hoặc Mikel Merino.