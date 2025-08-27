Tiền vệ Hendrio thi đấu V.League với tên Việt Nam Đỗ Hoàng Hên

Trong chia sẻ về tên gọi mới, Hoàng Hên cho biết anh chọn họ Đỗ để tri ân bầu Đỗ Quang Hiển, đồng thời chọn chữ “Hoàng” với ý nghĩa hoàng đế và sắc vàng tượng trưng cho thành công. Sau nhiều năm sinh sống tại Việt Nam, anh đã tìm hiểu văn hóa, học tiếng Việt, có thể giao tiếp khá lưu loát và hát quốc ca.

Trước khi có quốc tịch Việt Nam, Hoàng Hên chưa được câu lạc bộ Hà Nội đăng kí ở 3 vòng đầu mùa. Sự bổ sung của tiền vệ này được kì vọng sẽ giúp đội bóng thủ đô cải thiện phong độ, sau khi để thua Công an TPHCM và hòa Hoàng Anh Gia Lai trên sân nhà, hiện chỉ đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng.