Tiền vệ Hendrio thi đấu V.League với tên Việt Nam Đỗ Hoàng Hên

Ngày 26.8, thời hạn cuối cùng để các đội bóng đăng kí bổ sung lực lượng cho giai đoạn 1, câu lạc bộ Hà Nội đã điền tên Đỗ Hoàng Hên vào danh sách thi đấu, trao cho anh chiếc áo số 11. Nhờ việc nhập tịch thành công, cầu thủ sinh năm 1994 sẽ không còn chiếm suất ngoại binh.
Trong chia sẻ về tên gọi mới, Hoàng Hên cho biết anh chọn họ Đỗ để tri ân bầu Đỗ Quang Hiển, đồng thời chọn chữ “Hoàng” với ý nghĩa hoàng đế và sắc vàng tượng trưng cho thành công. Sau nhiều năm sinh sống tại Việt Nam, anh đã tìm hiểu văn hóa, học tiếng Việt, có thể giao tiếp khá lưu loát và hát quốc ca.
Trước khi có quốc tịch Việt Nam, Hoàng Hên chưa được câu lạc bộ Hà Nội đăng kí ở 3 vòng đầu mùa. Sự bổ sung của tiền vệ này được kì vọng sẽ giúp đội bóng thủ đô cải thiện phong độ, sau khi để thua Công an TPHCM và hòa Hoàng Anh Gia Lai trên sân nhà, hiện chỉ đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng.
Hoàng Hên từng khoác áo U16 Barca, được đánh giá cao về kĩ thuật, khả năng sáng tạo và lối chơi phối hợp nhóm. Anh gia nhập bóng đá Việt Nam từ năm 2021 khi kí hợp đồng với câu lạc bộ Bình Định, đến nay đã có hơn 5 năm gắn bó.Với việc chính thức trở thành nội binh, tiền vệ này đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Việt Nam và có cơ hội được huấn luyện viên Kim Sang-sik triệu tập trong tương lai.