Tiên tri của 'Baba Vanga Nhật Bản' về sóng thần trùng khớp kỳ lạ, dân mạng xôn xao

Bà bắt đầu ghi chép lại những giấc mơ của mình từ năm 1985 sau khi được mẹ tặng cho một cuốn sổ tay. Những giấc mơ này sau đó được bà phát triển thành tác phẩm "The Future I Saw" (Tương Lai Tôi Đã Thấy), xuất bản lần đầu vào năm 1999.

Trong một chương của "The Future I Saw", bà viết: "Ngày 5/7/2025, đáy biển giữa Nhật Bản và Philippines sẽ rạn nứt, sóng thần tấn công các nước ven Thái Bình Dương. Sóng thần cao gấp 3 lần so với hồi động đất-sóng thần ngày 11/3/2011".