Tiền số là gì và Shark Bình từng cảnh báo gì về tiền số?

Về cơ bản, tiền số là bất kỳ loại tiền tệ hay tài sản giống tiền nào tồn tại chủ yếu ở dạng kỹ thuật số. Theo định nghĩa từ Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS), tiền số là tài sản được biểu thị dưới dạng số, không có hình dạng vật chất như tiền giấy hay tiền xu. Tiền số còn được gọi là tiền điện tử, tiền ảo… là một dạng tài sản kỹ thuật số, sử dụng công nghệ mã hóa để kiểm soát quá trình tạo ra đơn vị tiền mới, bảo mật và xác minh các quá trình giao dịch tài sản.

Khái niệm tiền số, tiền điện tử hay tiền mã hóa đã được nhắc đến rất nhiều trong những năm gần đây.

Khác với các loại tiền tệ truyền thống do ngân hàng trung ương các quốc gia phát hành và kiểm soát, tiền số không do bất kỳ cơ quan trung gian hoặc chính phủ nào phát hành hay kiểm soát. Chúng hoạt động trên mô hình phi tập trung và sử dụng công nghệ mã hóa để đảm bảo tính an toàn, minh bạch, chống làm giả.

Tính phi tập trung là đặc điểm quan trọng nhất của tiền số. Nhờ vào công nghệ blockchain, tiền này không bị kiểm soát bởi bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào. Điều đó giúp tiền số có thể thực hiện giao dịch toàn cầu mà không cần sự can thiệp của các bên thứ ba, mang lại sự tự do và minh bạch trong các giao dịch.

Việc khai thác và sử dụng tiền số phải tuân theo các quy tắc của công nghệ blockchain. Điều này giúp đảm bảo số lượng tiền có hạn mức, tránh tình trạng lạm phát và duy trì giá trị của nó trong dài hạn.

Các giao dịch tiền số thường được ghi lại trên blockchain, một công nghệ sổ cái phân tán, cho phép bất kỳ ai cũng có thể kiểm tra và xác nhận các giao dịch đã thực hiện.