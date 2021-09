Tiến sĩ phân tích Trấn Thành từ thiện: 'Bên thứ 3 không minh bạch thì sao?'

Your browser does not support the video tag.

Clip: Tiến sĩ Vũ Thế Dũng phân tích các trường hợp làm từ thiện, chia sẻ về việc Trấn Thành gửi tiền quyên góp cho người thứ 3 (Nguồn: Vũ Thế Dũng)

Tiến sĩ Vũ Thế Dũng chia sẻ thêm: "Giả sử người được nghệ sĩ này nhờ vả lại đưa tiền cho một bên thứ ba nữa, rồi bên thứ ba này thiếu minh bạch thì sao? Lúc này, người nghệ sĩ ấy có đáng trách không?

Tôi nghĩ, trường hợp này dù fan có hâm mộ thế nào đi nữa cũng sẽ lung lay. Giả sử bạn cho rằng đây là lỗi của người thứ 3, còn người nghệ sĩ không có lỗi thì bạn nghĩ danh tiếng của họ có ảnh hưởng không?