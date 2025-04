Tiến Sĩ Nguyễn Văn Y: Hóng Drama đang bào mòn tư duy giới trẻ

Nhưng đó cũng chỉ là một trong vô số lý do khiến các bạn trẻ 'đều đặn' tiếp nhận thông tin tiêu cực trên mạng xã hội. Dù là bị động hay chủ động, các bạn đều hiểu rằng, các vụ ồn ào không những chẳng mang lại lợi ích gì mà còn làm mình mất thời gian. Thậm chí, nhiều bạn còn sa đà bình luận, cãi nhau trên mạng, chỉ để bảo vệ quan điểm cá nhân về một sự việc chẳng hề liên quan đến mình.

Tiến Sĩ Nguyễn Văn Y - Trong buổi Khai Giảng Khoá Sinh Viên Tinh Hoa Của Đại Học Quốc Gia Hà Nội.

Nạn 'hóng drama' và ngồi chờ diễn biến mới từ vụ việc khiến chúng ta suy giảm sự tập trung, mất kết nối với cuộc sống thực tại, ảnh hưởng đến giấc ngủ, chất lượng cuộc sống và năng suất làm việc. Đồng thời, người trẻ thường xuyên 'hóng drama', lướt xem các tin tức tiêu cực sẽ ảnh hưởng đến hành vi, lối sống, như dễ cáu giận, phản ứng tiêu cực với các mối quan hệ xung quanh. Hệ lụy nghiêm trọng hơn là sẽ khiến chúng ta dễ bị tiêu cực hóa vấn đề, “trông người mà ngẫm đến ta”.

Ngoài ra, trên các nền tảng mạng xã hội, luôn xuất hiện các thông tin 'drama' gây sốc của người nổi tiếng, nhằm tạo ra sự tranh luận. Công chúng dễ bị cuốn vào các 'drama' chưa được kiểm chứng, tương tác bằng cách like, share, bình luận. Một bộ phận cư dân mạng không có sự bình tĩnh lắng nghe mà thường sa vào công kích, chê bai, chửi mắng nhau, thể hiện quan điểm cá nhân cực đoan. Điều này dễ dẫn đến nạn bắt nạn trực tuyến, ảnh hưởng đến tâm lý, sức khỏe tinh thần của trẻ em và người lớn khi tham gia mạng xã hội.

Cũng theo TS Nguyễn Văn Y , “thông tin drama” tiêu cực là tệ nạn mà bất kể ai cũng từng gặp. Trong “biển” tin tức trên mạng xã hội, mỗi người phải trang bị kỹ năng phân biệt được tin giả, tin thật, để chọn lọc thông tin kỹ lưỡng, tránh bị cuốn vào “vòng xoáy drama” tiêu cực. Giải pháp cụ thể là người trẻ cần rèn luyện tư duy phản biện và học cách điều hòa cảm xúc, nuôi dưỡng chỉ số thông minh xúc cảm để có thể “miễn nhiễm” trước thông tin tiêu cực liên tục xuất hiện.

Tiến Sĩ Nguyễn Văn Y - Trong Buổi Đào Tạo Kĩ Năng Cho Sinh Viên Tinh Hoa.

Trước một tin 'nóng' đang gây xôn xao dư luận, giật gân thì người trẻ phải biết dùng nút "pause”, "stop" - tạm dừng like, share, bình luận để tránh hệ lụy không tốt vì những thông tin đó chưa được kiểm chứng đúng - sai, tin giả - tin thật. Thông tin với nội dung gây sốc, tiêu đề giật gân có thể do đối tượng tung tin cố tình phát tán nhằm mục đích “câu like, câu view" chứ chưa chắc đã là sự thật. Để kiểm chứng “thông tin drama”, người dùng cần cập nhật, xác thực thông tin qua các kênh báo chí chính thống, các trang thông tin từ các cơ quan, tổ chức uy tín.

Theo Tiến Sĩ Nguyễn Văn Y – Với thuật toán AI từ mạng xã hội, chúng ta xem nhiều nội dung gì thì nó sẽ hiển thị tần suất nhiều về nội dung đó. Thay vì theo dõi những thông tin tiêu cực, chúng ta nên thay đổi thói quen, nên theo dõi, like, share từ những tin bài tích cực, lan tỏa gương người tốt việc tốt, cập nhật tin tức từ báo chí chính thống, trang thông tin của các cơ quan, tổ chức uy tín… Khi đó, mạng xã hội của chúng ta sẽ trở nên tích cực, hiển thị nhiều thông tin đúng sự thật, khách quan, giá trị...