Năm 2011, chị Hà chính thức trở thành giảng viên tiếng Việt tại Đại học Khoa học và Công nghệ Bình Đông. Khi ấy, tiếng Việt ở Đài Loan còn khá mới mẻ, chủ yếu được giảng dạy ở quy mô nhỏ, tài liệu rời rạc, chưa có giáo trình thống nhất. Đến năm 2015, khi chính phủ Đài Loan triển khai chính sách “Hướng Nam mới”, nhu cầu học tiếng Việt tăng mạnh để phục vụ hợp tác với khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, việc dạy và học lại thiếu đồng bộ: mỗi trường, mỗi giáo viên sử dụng một phương pháp riêng, dẫn đến sự chênh lệch trong đánh giá năng lực học sinh.

Năm 2002, bỏ lại tấm bằng tiếng Pháp và hoài bão tuổi trẻ, Nguyễn Thị Thanh Hà rời quê hương sang Đài làm công nhân trong công ty sản xuất chip bán dẫn tại thành phố Cao Hùng. Ba năm sau, chị lập gia đình với một người chồng Đài Loan hiền hậu, rồi tạm gác công việc để sinh hai con nhỏ. Chính trong quãng thời gian ấy, khát vọng tri thức vẫn thôi thúc chị. Được chồng và gia đình động viên, chị quyết định học tiếp thạc sĩ ngành Lịch sử tại Đại học Thành Công (Đài Nam) - bước ngoặt mở ra hành trình gắn bó suốt hai mươi năm với sự nghiệp giáo dục.

Trước thực tế đó, Bộ Giáo dục Đài Loan đã quyết định biên soạn bộ giáo trình tiếng Việt thống nhất cho bậc tiểu học và trung học cơ sở và mời chị Nguyễn Thị Thanh Hà tham gia hội đồng thẩm định nội dung học thuật. Trong nhiều tháng làm việc liên tục, chị cùng các chuyên gia đã rà soát tỉ mỉ từng bài học, từng cấu trúc ngữ pháp, từng đoạn hội thoại, để bảo đảm giáo trình vừa chuẩn xác về ngôn ngữ, vừa gần gũi với văn hóa Việt Nam, lại phù hợp với tư duy của học sinh Đài Loan.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Hà tham gia hội đồng thẩm định bộ giáo trình tiếng Việt thống nhất cho bậc tiểu học và trung học cơ sở tại Đài Loan.



Bộ sách gồm 18 cuốn, từ lớp 1 đến lớp 9, được xem là bộ giáo trình tiếng Việt đầu tiên mang tính hệ thống và chuẩn hóa tại Đài Loan, mở đường cho hàng nghìn học sinh Đài Loan được học tiếng Việt một cách bài bản. Từ đây, tiếng Việt chính thức có vị trí trong hệ thống giáo dục xứ Đài - không còn là “môn học ngoại lệ” mà trở thành ngôn ngữ của giao lưu, hội nhập và di sản văn hóa.

Sau khi cùng Bộ Giáo dục Đài Loan hoàn thiện bộ giáo trình tiếng Việt thống nhất cho bậc tiểu học và trung học cơ sở, chị Hà coi đó mới chỉ là bước khởi đầu cho hành trình dài hơi của tiếng Việt trên đất Đài. Bộ sách đã giúp học sinh phổ thông có nền tảng học tập bài bản, nhưng trong quá trình giảng dạy tại các trường đại học và trung tâm ngoại ngữ, chị lại nhận ra một khoảng trống lớn: sinh viên, người đi làm và cả những gia đình đa văn hoá có nhu cầu học tiếng Việt đều chưa có bộ tài liệu phù hợp.

Phần lớn các giáo trình hiện có được biên soạn theo cách tiếp cận hàn lâm, nặng lý thuyết, chưa thật sự gần gũi với tư duy và ngữ âm của người nói tiếng Hoa. Chính vì thế, chị Hà quyết định tự mình biên soạn một bộ sách riêng - vừa để thử nghiệm những phương pháp giảng dạy linh hoạt hơn, vừa để giúp người học thấy tiếng Việt không khó, thậm chí “càng học càng dễ”. Từ đó, năm 2017 bộ sách “Tiếng Việt càng học càng dễ” ra đời với thiết kế sinh động, chú trọng ngữ cảnh giao tiếp và văn hóa ứng xử Việt Nam, giúp người học không chỉ nói đúng mà còn nói hay, nói “có hồn Việt”.