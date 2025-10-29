Tiền ở đâu ra mà nhiều thế?

Hôm qua, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa vụ án đánh bạc ra xét xử. Đó là đường dây đánh bạc 107 triệu USD (gần 2.600 tỷ đồng) tại King Club, khách sạn Pullman, Hà Nội, trong đó có ông Hồ Đại Dũng (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũ), cùng nhiều cựu quan chức, doanh nhân.

Ông cựu Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ cũ bị cáo buộc đã đánh bạc với số tiền 7 triệu đô la. Viết tới đây tôi ngoái ra ngoài hỏi... vợ, người nắm tiền chi tiêu trong nhà, thường xuyên đi chợ, siêu thị... rằng 7 triệu đô la là bao nhiêu. Và té ra, cái người nắm lương mình và lương chồng để chi tiêu cho cả nhà ấy cũng không tính ra được nó ra là bao nhiêu. Thôi thì ta cứ biết đấy là số tiền rất nhiều. (Sau nửa tiếng hí hoáy nhân chia bằng điện thoại thì tôi có câu trả lời từ vợ: khoảng 180 tỷ đồng Việt Nam).

Mà không chỉ có ông cán bộ Hồ Đại Dũng, còn vài ông nữa, có ông cũng cựu Bí thư thành ủy thành phố Hòa Bình (cũ) bị cáo buộc chơi tới 4,25 triệu đô la.

Tôi thì hình dung các bác này, ngoài những lúc... đánh bạc, thì các bác ấy họp hành, lên bục rao giảng, phê bình người này, khen thưởng người kia, ký quyết định kỷ luật và cả quyết định thăng chức cho cấp dưới, rồi còn bao việc "làm gương" cho cấp dưới nữa. Và như thông lệ, cán bộ dưới quyền các ông đều lấy các ông làm tấm gương để noi theo, để học tập, để phấn đấu...

Và nữa, hằng năm, vào cuối năm ấy, chúng ta thường có các cuộc kiểm điểm bình bầu, có nâng lên đặt xuống. Sau khi các bác ấy kiểm điểm "quân của mình" thì các bác ấy phải làm "quân người khác", tức cấp trên của các bác ấy kiểm điểm các bác ấy. Cũng phải đọc kiểm điểm, rồi cũng góp ý đánh giá, rồi cho điểm, rồi, tất nhiên, các bác ấy phải từ xuất sắc trở lên, chứ không thì sao mà ngồi đấy được. Chưa kể các cuộc bỏ phiếu tín nhiệm: tín nhiệm, tín nhiệm cao, tín nhiệm thấp vân vân...