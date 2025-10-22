Tiền nước nhiều hộ dân ở Thanh Hoá lên đến cả triệu 1 tháng, gấp 10 lần bình thường

Theo phản ánh của bà Nguyễn Thị Thanh (SN 1965), trú tại thôn 4, xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương cũ (nay là tổ dân phố 4, phường Nam Sầm Sơn), gia đình bà có 3 người, con trai đi làm cả ngày, chỉ tối mới về, ở nhà chỉ có hai bà cháu.

Gia đình bà đã sử dụng nước sạch của Công ty CP Cấp nước Miền Trung (nhà máy tại huyện Quảng Xương cũ) nhiều năm nay. Trung bình tiền nước sinh hoạt mỗi tháng chỉ dao động từ 70.000 đến hơn 100.000 đồng. Tuy nhiên, hóa đơn tháng 10 vừa qua bất ngờ tăng lên hơn 1,4 triệu đồng, khiến bà Thanh vô cùng bức xúc.

Nhà bà Thanh chỉ có 3 người nhưng hóa đơn tiền nước lên đến 1,4 triệu đồng. Ảnh: Lê Dương

“Nếu tiền nước chỉ tăng vài chục nghìn so với những tháng trước thì tôi không nói làm gì, nhưng tháng này tăng gấp 13 lần thì làm sao chịu nổi. Khi phản ánh với công ty nước, họ nói nếu không đóng tiền sẽ bị cắt nước. Sau đó, họ giảm dần xuống 30%, rồi 50%.