Tiền không mua được bình yên

Từ ngày chồng thăng chức, Ngân đổi đời. Xe tay ga, quần áo, nữ trang… cô sắm cái nào ra cái đó, chuẩn xịn. Phụ nữ trong xóm nhìn Ngân ao ước.

Mà Ngân sống huỵch toẹt, ruột để ngoài da. Ví như hôm nay chồng mang nhiều tiền về nhà, Ngân sẵn sàng rỉ tai với chị chủ nhà sát vách, là chồng mình vừa vô mánh. Một người biết, hôm sau cả hẻm biết.

Chồng Ngân từ ngày lên chức quá bận rộn, sáng đi sớm, tối về trễ, đi công tác liên miên. Chuyện của chồng Ngân, có lần tôi tự hỏi, chắc anh ấy giỏi nên mới được thăng chức. Vậy nhưng sao người ta dễ kiếm tiền thế kia trong khi chồng mình cũng có trình độ, cũng mang danh trưởng phòng mà lương bổng bèo bọt? Có khi nào chồng Ngân làm ăn phi pháp?

Có lần tôi hỏi Ngân: “Bà có biết chồng kiếm tiền từ nguồn nào không?”. Khi hỏi, thâm tâm tôi chỉ có ý nhắc nhở chứ không hề ghen tỵ, xoi mói vì thỉnh thoảng kẹt tiền, tôi có qua hỏi mượn Ngân. Cả xóm đều mong vợ chồng Ngân ăn nên làm ra vì họ sống khá rộng rãi, sẵn sàng giúp đỡ nếu ai gặp khó khăn. Trả lời câu hỏi của tôi, Ngân nói gọn lỏn: “Cần gì phải hỏi. Miễn chồng đem tiền về lo cho vợ con là tốt rồi!”.

Rồi một sáng, cả xóm xôn xao trước tin chồng Ngân vướng sai phạm, có nguy cơ bán hết tài sản để đền bù, còn bị bắt giam. Tin ấy không những khiến gia đình Ngân đau buồn mà cả xóm cũng buồn lây. Nhớ hôm 8/3, chồng Ngân hào phóng bao mấy bàn tiệc đãi chị em trong hẻm hay tất niên năm rồi, toàn bộ cư dân hẻm được chồng Ngân mời ăn uống một bữa no nê. Vậy nhưng khi gia đình Ngân gặp nạn, xóm giềng chỉ biết tặc lưỡi xót xa, chẳng ai giúp đỡ được gì.

Lúc này mới thấy nếu Ngân không giúp được chồng thì chẳng ai có thể giúp anh ấy. Giúp chồng là không vô tâm trước những đồng tiền chồng mang về, càng không thể chỉ biết hỏi “Tháng này sao ít tiền vậy anh?”. Trước cám dỗ tiền bạc, nếu thiếu bản lĩnh, thiếu cân nhắc, đàn ông rất dễ đi sai đường. Đàn ông ham kiếm tiền phần nhiều cũng để thỏa mãn sĩ diện và mang về cho vợ con, cha mẹ… Vợ thương chồng là phải lo cho ngày sau của anh ấy, cũng là lo cho tổ ấm gia đình và sự an toàn của những đồng tiền đang nằm trong két sắt nhà mình.

Tôi còn nhớ anh Hai tôi khi còn sống với mẹ, bao nhiêu tiền làm ra, anh cho mẹ một ít, rồi gửi mẹ cất giữ. Mẹ tôi vì thương con, lo cho con nên không thể làm ngơ trước số tiền với mẹ là quá lớn ấy. Tôi nhớ mẹ từng nhiều lần hỏi trong sự lo lắng “Tiền đâu mà nhiều vậy con?”.

Chồng tôi, ngoài số tiền “nộp” chi tiêu hằng tháng trong gia đình, hôm nào anh đưa thêm, tôi cũng hỏi ngay “Tiền đâu mà nhiều vậy anh?”.

Một câu hỏi thể hiện sự quan tâm, lo lắng cũng là để người đàn ông ý thức mà biết đắn đo trước sức hấp dẫn mãnh liệt của đồng tiền. Bởi vì, nếu chồng có bề gì, đâu phải chỉ anh ấy khổ sở. Đừng nghĩ rằng tiền bạc là thước đo sự thành công. Tiền bạc không quyết định việc một gia đình có hạnh phúc hay không. Không biết Ngân có ân hận khi cho rằng cần gì phải hỏi chồng có tiền từ đâu.

Đàn ông cần chia sẻ số tiền mình kiếm được với vợ để cô ấy biết nguồn gốc đồng tiền mà động viên hay nhắc nhở, khen ngợi hay cảnh báo, thay vì quăng cục tiền như cách thể hiện trách nhiệm. Tiền bạc có thể mua được nhiều thứ nhưng sự thấu hiểu mới giữ được hôn nhân.