Tiền Giang cần ưu tiên đẩy nhanh xét nghiệm, kiểm soát chặt người vào tỉnh

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn tại buổi làm việc hôm nay (14/9).

"Trong chống dịch phải làm chủ về xét nghiệm, do đó địa phương cần chú trọng vấn đề xét nghiệm, để phát hiện sớm các trường hợp F0, từ đó sớm cách ly ngay, khoanh vùng và dập dịch"- Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thượng tướng Võ Minh Lương biểu dương tinh thần, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Tiền Giang và Tổ công tác đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ tỉnh Tiền giang trong triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Đoàn công tác đã có buổi kiểm tra công tác phòng chống dịch tại một số cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Đánh giá cao các ý kiến đề xuất của các thành viên trong Đoàn công tác, Thượng tướng Võ Minh Lương đề nghị tỉnh Tiền Giang nghiêm túc tiếp thu để áp dụng hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch. Trong đó, Thượng tướng yêu cầu tỉnh Tiền Giang phải xác định và khẩn trương có kế hoạch hết sức chi tiết về xét nghiệm và đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm, khóa chặt vùng ngoài các lối vào tỉnh và các lối lưu thông tỉnh lân cận, để đảm bảo phòng, chống dịch hiệu quả.

Thượng tướng cũng đề nghịTiền Giang cần tiếp tục nâng cao năng lực điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19. Đồng thời, thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg, tăng cường giám sát, kiểm tra thực hiện giãn cách xã hội nghiêm túc và nâng cao ý thức tuân thủ của người dân, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine và kiểm soát tốt các trường hợp F0 trên địa bàn tỉnh.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn thăm, động viên y, bác sĩ tại Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 12 SKĐS - Chiều tối ngày 13/9, Đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trưởng bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại TP Hồ Chí Minh đã đến thăm và động viên y, bác sĩ tại Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 12.

