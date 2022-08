Tiễn đưa Thượng úy Đỗ Đức Việt về đất mẹ: 'Đồng đội ơi, hãy yên nghỉ nhé!'

Sáng 7/8, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Công an các quận Cầu Giấy và Bắc Từ Liêm cùng gia đình... tổ chức trọng thể lễ an táng hài cốt liệt sĩ Thượng úy Đỗ Đức Việt tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hà Nội, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm.

Tro cốt liệt sĩ Đỗ Đức Việt được đưa tới Nghĩa trang liệt sĩ TP Hà Nội để làm lễ an táng.

Nhiều người dân đã đến nghĩa trang để đặt những đóa hoa lên các phần mộ liệt sĩ, bày tỏ lòng thương nhớ và trân trọng, biết ơn sự hy sinh anh dũng của các anh.